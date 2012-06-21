Практика показує, що, якщо вже виникло питання «Як позбутися від алкогольної залежності», то зробити це самостійно навряд чи вдасться. І справа тут не завжди у відсутності сили волі або небажанні пацієнта визнати проблему. Часто інтоксикація організму досягає таких масштабів, що без допомоги лікаря не обійтися. Тому краще не зволікати з цим, а вчасно звернутися до фахівців – благо, лікування алкоголізму в Києві можливе в нашій клініці із застосуванням новітніх технологій і гарантованим результатом.
Лікування алкоголізму в клініці – етапи:
♦ Виведення з алкогольного запою з проведенням детокса і призначенням препаратів, що відновлюють запас вітамінів і корисних речовин в організмі.
♦ Контроль загального стану здоров'я та перебігу хронічних хвороб з направленням на консультацію до вузьких спеціалістів при необхідності.
♦ Робота з психологом або психотерапевтом з метою виявлення причин схильності до запоїв і розробка стратегії адекватного вирішення життєвих проблем.
Звертайтеся в клініку і пам'ятайте, що, чим раніше почнеться робота з виведення із запою – тим більше шансів на успіх. А комплексний підхід дозволить мінімізувати шкоду, раніше нанесеного організму алкоголем.