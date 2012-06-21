Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10.00 до 17.00 (технічна перерва із 13.30 до 14.00). Загальний час обстеження та консультації - 15 хвилин. Усі бажаючі зможуть отримати довідку із результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Графік роботи пересувного флюорографа:
06.08. Дарницький р-н КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3.
08.08. Дніпровський р-н амбулаторія КНП ЦПМСД «Русанівка» вул. Ентузіастів, 13-а.
09-10.08, 13-14.08. Святошинський р-н Святошинський психоневрологічний інтернат вул. Крамського, 16.
15.08. Дніпровський р-н амбулаторія КНП ЦПМСД № 4 вул. Рогозівська, 6.
16-17.08. Деснянський р-н Київський пансіонат ветеранів праці вул. Жукова, 2.
20.08. Дарницький р-н КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3.
22.08. Подільський р-н Управління праці та соцзахисту вул. Ярославська, 31-б.
23.08. Деснянський р-н ЧП «ДАСк-Центр» (співробітники) вул. Магнитогорська, 1.
27.08. Дарницький р-н КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3.
28.08. Солом’янський р-н абулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2 просп. Лобановського, 2.
30.08. Подільський р-н амбулаторія № 2 КНП ЦПМСД № 2 вул. Бестужева, 32.
31.08. Голосіївський р-н амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 1 вул. Заболотного, 48.