Міністерство охорони здоров’я розробило постанову щодо відновлення роботи агропродовольчих ринків, яку завтра буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів. У документі окреслено певні вимоги дотримання індивідуального захисту та забезпечення протиепідеміологічних заходів.
Так, допуск працівників, продавців і відвідувачів ринку здійснюватимуть виключно за наявності вдягнутої медичної маски (зокрема виготовленої самостійно) або респіратора; проходження безконтактного температурного скринінгу.
Крім того, серед вимог роботи агропродовольчих ринків:
♦ наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком;
♦ проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години;
♦прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця – в кінці кожного робочого дня.
Водночас кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не має перевищувати кількості, з розрахунку один покупець на 10 квадратних метрів торговельної площі ринку. Також на прилеглій до ринку території має бути забезпечено відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі.
Урядовим документом також передбачені вимоги
для продавців:
♦ відстань від між робочими місцями продавців — не менше трьох метрів;
♦ місця торгівлі має бути обладнано захисними екранами між продавцями й покупцями — з плівки або пластику;
для працівників:
♦ забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку про встановлені обмеження й профілактику коронавірусної хвороби COVID-19;
♦забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо профілактики поширення COVID-19 та оперативне усунення порушень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»