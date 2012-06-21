Для України вкрай важливе питання проведення земельної реформи. Щоправда, парламент його вкотре відклав на рік. Хоч із 2016-го державне підприємство «СЕТАМ» реалізує на електронних торгах заарештовані земельні ділянки і землі сільськогосподарського призначення. Із жовтня 2016 року успішно проведено 420 аукціонів на суму понад 115 мільйонів гривень.
Генеральний директор державного підприємства «СЕТАМ» Віктор Вишньов навів приклад успішного продажу землі сільськогосподарського призначення у Херсонській області, коли початкова ціна становила 10 тисяч гривень за гектар, а в процесі торгів зросла до 30 тисяч. Тобто саме на електронних торгах є змога продати землю за справедливою ринковою ціною.
«Навіть якщо оцінна вартість буде низькою, то у процесі електронних торгів ціна зростатиме, — зазначив керівник підприємства. — У разі прийняття рішення не подовжувати мораторій у 2019 році у нас є напрацювання і досвід з продажу земель сільськогосподарського призначення на електронних торгах, завдяки чому всі жителі України можуть побачити, яка земля продається, і брати участь в аукціоні».
Торги захищені, оскільки використання технології Blockchain технічно унеможливлює будь-які втручання в систему. Тож підсумки аукціону визнаватимуть усі учасники.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»