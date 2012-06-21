Яскраві сонячні промені, які проникають у будинок, подразнюють рогівку очей і нагрівають повітря в приміщенні. Але від такої літньої задухи є вихід. Досить просто встановити на вікна жалюзі. Ця конструкція не тільки дозволяє захистити власне житло від палючого полудневого сонця, але гармонійно впишеться до будь-якого стилю інтер'єру.

Також жалюзі мають багато переваг, серед яких:

1. Простий механізм і зручність в експлуатації.

2. При тому, що вікно надійно захищене від сонця, свіже повітря все одно проникатиме в будинок.

3. Сусіди і випадкові перехожі не побачать того, що відбувається в приміщенні.

4. Ламелі жалюзей можуть бути виготовлені з різних матеріалів.

5. Великий вибір кольорів та фактур жалюзей дозволяють підібрати конструкцію, яка ідеально підійде під будь-який інтер'єр.

6. Ламелі можуть не просто блокувати сонячні промені, але і розсіювати їх, наповнюючи кімнату лагідним світлом.

Щоб правильно підібрати різновид жалюзей для конкретної кімнати, потрібно розглянути їх основні характеристики. Горизонтальні жалюзі дуже зручні і популярні. Встановити їх можна, як у віконному отворі або над вікном, так і на стулки. Останній варіант дозволяє максимально продуктивно використовувати підвіконня, наприклад, для розміщення кімнатних рослин. А за допомогою шнура і прутика можна легко самостійно регулювати ступінь освітлення в кімнаті. Горизонтальні жалюзі на вікна можуть бути:

1. Пластикові. Така конструкція легка, її дуже легко мити і нескладно встановити самостійно. Якісні жалюзі з пластика дуже стійкі до деформації. Але, щоб вберегти ламелі від плавлення, не варто їх вішати поблизу батарей або інших нагрівальних приладів.

2. Тканинні. Такі ламелі повинні обов'язково мати спеціальне просочення, завдяки якому, вони не бояться вологи, і відштовхують пилюку. Тканинні жалюзі горизонтального типу повинні бути виготовлені з максимально щільної тканини, щоб ламелі добре тримали свою форму і не провисали. До того ж, вони забезпечать гарне затінення кімнати.

3. Алюмінієві. Прекрасно затінюють кімнату і створюють приємний мікроклімат у будинку. Спеціальне напилення, яке може бути будь-якого кольору, захищає жалюзі від вигорання і пилу.

4. Дерев'яні. Мають дуже привабливий зовнішній вигляд і виготовляються з екологічно чистого матеріалу. Вони міцні і служать багато років.

Вибираючи тип і колір жалюзей, варто не тільки зважати на свої особисті смакові переваги, але і прислухатися до порад дизайнерів.

Щоб жалюзі гармонійно вписалися в загальний інтер'єр кімнати, їх ламелі повинні бути на кілька тонів світлішими або темнішими, ніж колір стін. Також добре виглядають полотна, які повторюють візерунки або відтінок текстилю, який використовується в кімнаті. Це можуть бути жалюзі одного кольору з диванними подушками, покривалом або оббивкою меблів. Якщо ж інтер'єр оформлений у спокійних світлих тонах, то жалюзі можуть бути контрастними і бути головним акцентом.

Сонцезахисна система може бути не тільки однотонною, але мати різні візерунки або ж фотопринт. Сучасна технологія фотодруку на полотні дозволяє перенести на жалюзі будь-яке зображення. Це можуть бути красиві види природи, зображення героїв улюблених фільмів або навіть фотографії близьких людей.

Незалежно від того, вертикальні або горизонтальні жалюзі ви купуєте, особливу увагу звертайте на якість матеріалів і фурнітури. Краще купувати сонцезахисні системи у перевіреного виробника, який зацікавлений у високій якості своєї продукції і дає гарантію.

Знаючи, як правильно вибрати жалюзі для приватного будинку, квартири або офісу, ви можете зробити вигідне придбання і оновити свій інтер'єр. Літо вже розпочалося. Сонячних днів побільшає, тож жалюзі на вікна вам стануть у нагоді.