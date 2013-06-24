В умовах зростання активності громадянського суспільства в Україні дедалі більше людей долучаються до громадських обʼєднань. При цьому важливо знати свої права та можливості щодо того, як не лише як вступити до об’єднання, а й як вийти з його складу за власним бажанням. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», участь у таких організаціях є добровільною. Це означає, що кожна особа має право в будь-який момент припинити членство — достатньо подати заяву до статутного органу об’єднання. Членство припиняється з моменту подання заяви та не потребує додаткового погодження чи окремих рішень. З цього ж моменту припиняються повноваження особи на виборних посадах у громадському об’єднанні.

У разі припинення членства особою, яка входить до керівного органу об’єднання, для внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі необхідно подати копію заяви з відміткою про її прийняття. Документи подаються до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцем реєстрації юридичної особи, крім громадських об’єднань, які зареєстровані у Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях, місті Севастополь.

Окремий порядок передбачено для керівника громадського об’єднання та його заступника: їхнє членство припиняється з дня, наступного за днем обрання нових посадовців. Для державної реєстрації відповідних змін подаються документи згідно з вимогами статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Консультацію щодо державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання можна отримати, звернувшись до міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції. Контакти ви можете знайти за цим посиланням.

Нагадуємо, що у квітні 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив ініціативу Міністерства юстиції щодо запуску пілотного проекту, за яким громадські об’єднання зможуть діяти на підставі модельного статуту. Перший заступник Міністра юстиції Микола Кучерявенко детальніше розповідав про переваги впровадження модельного статуту.