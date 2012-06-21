Американський технологічний гігант Apple представив у вівторок, 12 вересня, нові моделі свого смартфона iPhone. Новий смартфон iPhone 8, презентував глава Apple Тім Кук у місті Купертіно (штат Каліфонія, США), як і його попередник, пропонуватиметься у двох розмірах - iPhone 8 з діагоналлю екрана
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Обидва iPhone матимуть скляний водонепроникний корпус з алюмінієвими елементами, оснащені дисплеєм Retina HD. На iPhone 8 встановлений новий процесор, А11 Bionic, який, як обіцяє компанія, працюватиме на 25 відсотків швидше за свого попередника, встановленого на iPhone 7 - А10. Нові смартфони доступні у трьох кольорах – сріблястому, золотавому та темно-сірому. Вартість iPhone 8 становитиме від 699 доларів, а iPhone 8 Plus – від 799 доларів. Нові смартфони надійдуть у продаж на території США з 22 вересня.
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Також Apple презентував iPhone X, який оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм Super Retina з технологією OLED. Смартфон не має кнопок на фронтальній частині, її практично повністю покриває екран. Він матиме скляний, водо- та пилонепроникний корпус, і буде доступний лише у двох кольорах – сріблястому та темно-сірому. iPhone X оснащений технологією розпізнавання обличчя Face ID, яка використовуватиметься для розблокування смартфона. Вартість iPhone X становитиме від 999 доларів.
Крім того, під час презентації Apple представив третє покоління свого смарт-годинника Apple Watch, який, зокрема, оснащений модулем стільникового зв'язку, що дозволятиме його власникам здійснювати дзвінки за допомогою пристрою.