Зважаючи на те, що у ЗМІ обговорюють питання рівня захищеності медичних працівників, а також гарантії та компенсації, що надаються державою за роботу в умовах підвищеного ризику для здоров’я під час ліквідації епідемії та здійснення заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, Державна служба з питань праці надала роз'яснення щодо встановлення доплат для медичних працівників.

Так, Наказом Міністерства охорони здоров’я від 02.04.2020 № 768 «Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яким здійснюється доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року» (далі – наказ № 768) і затверджено відповідний перелік посад медичних та інших працівників. Пунктом 2 документу встановлено, що персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я.

Структуру заробітної плати визначено статтею 2 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої заробітна плата складається із основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Її встановлено у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в межах грантів, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачено актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. Таким чином, доплата, передбачена наказом № 768, є додатковою заробітною платою.

Відповідно до статті 94 Кодексу законів про працю України заробітна плата – це винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Таким чином, зазначена доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) має проводитися за весь робочий час, відпрацьований працівником за професією (посадою), яка зазначена у переліку до наказу № 768 та у персональному переліку працівників, яким встановлено доплату.

Територіальним органам Держпраці доручено провести роз’яснювальну роботу в усіх державних і комунальних медичних закладах України та особисто звернути увагу керівників цих закладів на необхідність виконання норм чинного законодавства.

Якщо інформаційно-роз’яснювальна робота не матиме необхідного впливу, Держпраці буде вжито всіх заходів в межах наданих повноважень, зокрема щодо притягнення до відповідальності винних посадових осіб, щодо забезпечення виконання законодавства з метою забезпечення прав медичних працівників.

Якщо медичні працівники вважають, що їхні трудові права порушуються, вони можуть звернутися в будь-який зручний спосіб до Держпраці або її територіальних органів для забезпечення проведення інспекційних відвідувань і вжиття заходів з усунення виявлених порушень і притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»