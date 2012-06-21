Різниця у віці між чоловіком і дружиною має досить серйозне значення, адже вона може позначитися на тривалості шлюбу.
Ідеальну різницю вирахували вчені з університету Атланти (США). У цьому їм допомогло дослідження в якому взяло участь понад три тисячі добровольців. Було встановлено, що чим більша різниця у віці пари, тим вищий ризик розлучення. Вчені пояснюють таку закономірність тим, що в різному віці у людей є різні цілі і пріоритети в житті
Психологи встановили, що якщо різниця у віці між чоловіком і дружиною близько п'яти років, то у них на 18% менше випадків розлучень в порівнянні з тими парами, де різниця у віці становить 10 років, пише hronika.info.
Найчастіше розлучаються пари з різницею в двадцять і більше років – тоді ймовірніть розлучення складає 95%.
А от ідеальною названо різницю між чоловіком та дружиною, яка становить один рік, – шанс розлучення у таких пар складає лише 3%.