Уповільнений (1 до 10) відеозапис показує, як збирається електрокар нової моделі Model 3 гігантськими роботами. Цей відеозапис з'явилася після того, як Ілон Маск визнав, що компанія Tesla зробила тільки 260 автомобілів замість 1,5 тис за квартал, як обіцяла раніше.
П'ятимісний седан Tesla Model 3 у базовій комплектації розганятиметься до 100 кілометрів на годину за 6 секунд, проїжджати на одному заряді 350 кілометрів і матиме безкоштовний доступ до всіх зарядних станцій Tesla Supercharger. У Model 3 немає панелі приладів, її замінює монітор з сенсорним екраном і єдина кнопка управління рульового колеса.
Повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Нагадаємо, що виробник електромобілів, компанія Tesla в кінці липня поставила першу партію нового «бюджетного» седана Model 3 тим, хто встиг зробити на новинку передзамовлення раніше за всіх. Вартість Tesla Model 3 – 35 тисяч доларів. Очікувалося, що темпи поставок новинки у наступні місяці будуть різко зростати. Згідно з планом Ілона Маска, компанія мала продати 100 автомобілів у серпні, 1500 у вересні і майже 20 000 грудні 2017 року. При цьому планувалося вийти на виробництво 10 000 електромобілів цієї моделі в тиждень у 2018 році. Але, судячи з усього, ці плани повністю провалилися. Принаймні цього року.
В опублікованому звіті про виробництво та постачання за третій квартал 2017 року йдеться про те, що Tesla випустила у світ всього 260 електромобілів Model 3, а доставила своїм покупцям всього 220 з них. У компанії говорять, що причиною затримки є низька ефективність деяких вузлів виробничого ланцюжка. У той час як більша частина виробничих ліній у Каліфорнії і на новому мегазаводі Gigafactory в Неваді працюють на повну потужність, деяким виробничим ланцюгах було потрібно більше часу для поставки необхідного обладнання та частин для нового електроседана.
Презентація Tesla Model 3: