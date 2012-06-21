Щодня територія області засмічується різноманітними відходами — побутовими і промисловими. Попри оголошену боротьбу зі стихійними звалищами, то тут то там з’являються нові смітники. Відходами захаращуються лісосмуги, парки, ліси, береги річок. Каналізаційними стоками забруднюються ґрунти.
Ось свіжий приклад. Чергових забруднювачів території Білозірської об’єднаної територіальної громади Черкаського району цими днями виявили поліцейські разом з екологічними інспекторами, коли вони зливали рідкі відходи з асенізаторної бочки. Нині в лабораторії проводять аналіз узятих проб ґрунту для визначення ступеня забруднення. На водія трактора складено адміністративний протокол за ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель». Працівники поліції вилучили трактор та асенізаторну бочку до встановлення всіх обставин вчинення правопорушення.
Як же розчистити територію, зменшити обсяги відходів, їхнього захоронення на сміттєзвалищах, а також як збільшити обсяги утилізації та повторного використання відходів? Над цим наполегливо працюють на Черкащині. Тут уперше взялися реалізувати проєкти комплексного поводження з відходами та моніторингу атмосферного повітря.
Передбачивши в обласному бюджеті 1,3 мільйона гривень для розроблення конкретних шляхів вирішення поставлених питань уже цього року, черкащани поклали в основу регіонального плану європейські принципи організації системи поводження з відходами. Зокрема, запровадили поділ території області на зони охоплення, або кластери. Кожен з них (а це територія з населенням близько 150 тисяч осіб) матиме інфраструктуру управління відходами (сміттєперевантажувальні станції, центри з утилізації та повторного використання відходів, регіональний полігон). Такий підхід дасть змогу врахувати рівень фінансової спроможності громад, уніфікувати тарифну політику на території кластера. Крім того, реалізація затвердженого регіонального плану сприятиме розвитку ринку та бізнесу в галузі управління відходами, залучити для цього додаткові інвестиції.
Оскільки для здійснення конкретних кроків у поліпшенні ситуації з відходами необхідна спеціальна техніка, в обласному бюджеті передбачили на її придбання майже 10 мільйонів гривень. Уже цього року парк спецмашин для збирання побутових відходів поповниться в Черкасах, Єрківській ОТГ Катеринопільського, Мліївській Городищенського, Лебедівській Кам’янського, Руськополянській ОТГ Черкаського району, Чигиринській та Канівській територіальних громадах.