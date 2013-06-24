Житлова субсидія як адресна допомога надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Докладно з інформацією щодо програми житлових субсидій можна ознайомитися на сайті Мінсоцполітики за посиланням https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Субсидія — плата за житлово-комунальні послуги в межах норм і нормативів — обов’язковий платіж.

Знаючи доходи осіб зі складу домогосподарства, а також членів їх сімей, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії. Постановою КМУ від 06.08.2014 № 409 установлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з постановою КМУ від 27.07.1998 № 1156, розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожного домогосподарства індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Інформацію, як розрахувати розмір субсидії, можна знайти у відповідному розділі на веб-сайті Мінсоцполітики за посиланням: https://www.msp.gov.ua/news/16208.html.

Також можна дізнатись про розмір вже призначеної субсидії онлайн за посиланням: https://subsidii.ioc.gov.ua/.

Житлова субсидія розраховується окремо на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Мінсоцполітики