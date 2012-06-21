Нейровчені відкрили спосіб як змінити сприйняття смаку і зробити так, щоб мозок сприймав солодкі речі огидними, а гіркі – навпаки смачними. Наразі тільки у мишей.
Американські дослідники з Колумбійського університету кажуть, що навчилися включати і вимикати частини в мигдалеподібному тілі мозку, роблячи солодощі огидною, а гіркоту – привабливою. Стаття про це дослідження опублікована в журналі Nature.
Мигдалеподібне тіло – це ділянка в скроневій частині мозку, яка, як уже відомо, відіграє велику роль в управлінні такими емоціями як страх, задоволення, а також в питанні мотивації, інстинкті виживання і обробці стресових відчуттів. Попередні дослідження також показали, що мигдалеподібне тіло безпосередньо пов'язане зі сприйняттям смаків.
Нове дослідження показало, що в цьому тілі є окремі зони для сприйняття солодощів і гіркоти. У результаті вчені за допомогою стимуляції лазерним світлом змогли штучно включити нейронні зв'язки у «солодких» і «гірких» зонах мигдалеподібного тіла.
Коли «солодкі» зв'язку були активовані, лабораторні миші навіть на звичайну воду реагували як на цукор. Потім вчені змогли шляхом маніпуляції цими нейронними зв'язками надати солодощам гіркоти, а гіркоті – навпаки солодкість, або ж принаймні добитися стійкого ефекту, при якому миші не хотіли їсти солодку їжу, але із задоволенням їли гіркі продуті, чого в природному стані бути не може .
В іншому експерименти вчені відключили зв'язку в мигдалеподібному тілі, але не стали чіпати смакову зону кори головного мозку. Миші і раніше їли, але, схоже, перестали відрізняти солодке від гіркого і взагалі втратили відчуття цих смаків. Дослідники зробили висновок, що, судячи з їх відкриття, смакова система мозку складається з окремих «модулів», які можна окремо ізолювати, модифікувати або взагалі видалити.
Вчені вважають, що подібне відкриття буде прекрасним методом для лікування ожиріння, анорексії, і може в майбутньому стати основою для схуднення, що не потребує будь-яких дієт. Правда, поки експериментів на людях вчені не проводили.