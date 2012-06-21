Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Бажаючих взяти участь було більш ніж достатньо, тож довелося відібрати найпідготовленіших хлопців та чоловіків, повідомляє спортивний сектор Новопсковської об'єднаної територіальної громади. Для обрання назв козацьких загонів (команд), учасники пройшли експрес тест «Козацька вікторина». Серед запитань, на які треба було першими відповісти, зокрема, було й таке: хто був засновником Запорізької Січі?
Отак визначилися із назвами команд-учасників: «Січовики» та «Гайдамаки», хоч кістяк обох команд складався зі спортсменів Новопсковської ДЮСШ.
Як розповідають очевидці, боротьба точилася справжня: «Січовики» та «Гайдамаки» не поступалися один одному ані в «естафеті вершників», ані у вправах козацького жиму, перетягуванні канату чи кантовці покришок.
Як підсумок перемога «Січовиків» була мінімальною, в один бал. Та головною нагородою для всіх учасників «Слобожанських козацьких розваг» став гарний настрій та повага з боку численних глядачів.