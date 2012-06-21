Дикий азіатський слон потрапив у камери відеоспостереження через порушення прикордонного режиму між Китаєм і Лаосом. Слон блукав у пошуках їжі в південно-західній провінції Юньнань (КНР), а потім проник в сусідній регіон Луангнамтха в Лаосі.
На відеокадрах видно, як слон безперешкодно пройшов кордон і через деякий час повернувся назад. Прикордонники заздалегідь повідомили про несподіваного гостя мешканців прилеглих населених пунктів.
Цікаво, але через дві години слон зумів знайти шлях назад у ліс, обминувши прикордонні огорожі.
ДОВІДКА «УК»
У Китаї налічується близько 300 диких азіатських слонів, більшість з яких живуть в лісах провінції Юньнань. Вони є охоронюваним видом і асоціюються з багатством і успіхом.
За матеріалами Tjournal