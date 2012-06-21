Найбільша сонячна батарея "Tesla", що знаходиться в Австралії, за кілька днів експлуатації принесла власникам мільйон австралійських (800 тисяч американських) доларів.
Про це повідомляє "Science Alert".
Найбільша літій-іонна батарея в світі, побудована Маском в Австралії, була введена в експлуатацію 1 грудня 2017 року. Вже 14 грудня вона працювала майже на повну потужність через збій на місцевій вугільній електростанції. А віднедавна батарея почала генерувати прибуток для своїх власників.
Батарея вміщує 129 МВт-год енергії, а її потужність становить 100 МВт. Станом на сьогодні 70 МВт і 39 МВт-год зарезервовані державою на випадок непередбаченої ситуації. Рештою 30 МВт і 90 МВт-год компанія "Neon" розпоряджається на свій розсуд. Вона вирішила просто продавати енергію. За два дні роботи на повну потужність компанії вдалося продати енергії на 1 мільйон австралійських доларів.
Нова система від "Tesla" повинна вирішити проблеми енергопостачання в Південній Австралії, жителі якої останнім часом сильно постраждали від постійних стрибків напруги та відключень. Країна є одним із лідерів відновлюваної енергії.