У селі Рахни, що в Гайсинському районі на Вінниччині, два братики Артем і Максим Шевчуки спускалися з гірки. Чотирирічний Максим сів на санчата і помчав донизу, але санки натрапили на камінь і залетіли в річку. Лід проламався. За якусь мить тіло занурилося у воду. Тринадцятирічний Артем негайно кинувся рятувати брата. Води було по пояс. Витягнути його на ближчий берег він не міг, заважала течія, тому, ламаючи кригу, виніс на протилежний берег.
Максим наковтався води і не подавав ознак життя. Артем почав приводити його до свідомості, кликав на допомогу. Неподалік порались по господарству Вероніка Носкова, переселенка з Донецька, і житель села Андрій Семьонов. Почувши крик, вони прибігли на допомогу. Зняли із себе теплий одяг і закутали в нього хлопчика. Робили штучне дихання.
Принесли у дім Вероніки і зателефонували фельдшерові. Поки вона прийшла, Вероніка весь час розтирала тіло хлопчика, бо його серце ледве стукало. Фельдшер Юлія Швець, надавши першу медичну допомогу, без вагань поклала дитину у власну машину і повезла до районної лікарні. Якби чекали на швидку, могли б не врятувати. У реанімаційному відділенні райлікарні кілька днів лікарі боролися за життя Максима. Його лікування взяли під особистий контроль керівники району.
Як ідеться на сайті Гайсинської райдержадміністрації, 25 січня цього року голова РДА Владислав Уткін і голова райради Григорій Боровий з подарунками завітали в лікарню до Максима. Хлопчик почувався вже добре. Цього самого дня вони зустрілися з його рятівниками. Щиро подякували їм за допомогу (врятувати життя людини — це подвиг) і відзначили кожного грошовими винагородами й продуктовими наборами. А фельдшера Юлію Швець нагородили грошовою премією обсягом посадового окладу і почесною грамотою за високий професіоналізм.
Перейнялися очільники району й тим, що дуже непросто Вероніці, яка живе разом із хворою мамою і двома малими дітьми. Голова райдержадміністрації потурбувався про необхідні медикаменти для її матері й речі першої необхідності для сім’ї.
Максимко вже вдома, і йому нічого не загрожує. Він із благополучної родини — їх семеро в мами і тата. Це велика і дружна сім’я.