Протягом чотирьох років у Китаї за корупцію покарали мільйон 300 тисяч чиновників.
Майже половина з них – це чиновники з сіл та невеликих містечок. Про це повідомляє центральна комісія Комуністичної партії з перевірки дисципліни, передає Reuters.
Зазначається, що голова КНР Сі Цзіньпін зробив ставку на антикорупційну кампанію, яка носить назву «стратегія тигрів і мух» (мова йде про високопосадовців і чиновників, що працюють на незначних посадах).
«Серед покараних за корупцію 648 тисяч були чиновниками з сіл та селищ, чиї злочини відносяться до дрібної корупції. Крім того, наглядові органи перевірили 155 тисяч партійних організацій (майже 95% всіх структур партії)», – йдеться в повідомленні.
У серпні китайська влада почала розслідування відносно глави антикорупційного комітету Міністерства фінансів Мо Цзяньчена. До цього за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями з метою збагачення був звільнений начальник управління з контролю за безпекою на виробництві Ян Ханьнін.
У січні комісія КПК з перевірки дисципліни засудила чиновника фінансового управління повіту Поян Лі Хуабей до довічного тюремного ув'язнення. Він був звинувачений в корупції і деякий час провів в Сінгапурі.