Із 17 до 24 листопада в столиці відбудуться заходи до Дня Гідності та Свободи та Дня пам’яті жертв голодоморів.
Підписано розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1410.
Так, із нагоди Дня Гідності та Свободи заходи триватимуть із 17 до 24 листопада з 9:00 до 22:00 на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик, а також 21 листопада з 9:00 до 14:00 на Софійській та Михайлівській площах.
Із нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів заходи триватимуть із 25 до 26 листопада на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик.
Відповідно до розпорядження буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів 21 листопада із 7:00 до 14:00 на Володимирському проїзді. У зв’язку з цим буде внесено відповідні зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування. Також у місцях проведення заходів заборонять зупинку та стоянку транспортних засобів.
Організатором зазначених громадських заходів виступила ГО «Розвиток заради майбутнього».