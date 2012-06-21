Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Прояви психологічного та фізичного насильства у середовищі школярів – явище не рідкісне. Діти, часом вдаються до з’ясування відносин грубими методами бійок та цькувань однолітків. Трапляється, що дитина стає жертвою агресії з вини педагогів, які не додержують вимог етики спілкування з учнями.
У Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників відбувся триденний навчальний тренінг «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі».
Освітяни області училися ефективно врегульовувати конфліктні ситуації та інші актуальні питання взаємин у дитячому колективі. У ході навчання наставники удосконалювали своє вміння роботи з дітьми у напрямку безпечної соціалізації, убезпечення учнів від будь-яких форм насильства. Допомагала їм у цьому досвідчений методист психологічної служби інституту Тетяна Артеменко.