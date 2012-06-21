У грудні 2017 року розпочато проект «Розбудова інституційного потенціалу Офісу з просування експорту», що реалізується за підтримки урядів Великої Британії та Канади. Суть проекту полягає в аналізі та консультуванні уряду України, зокрема Мінекономрозвитку, щодо оптимальної правової бази та організаційної структури інституції з підтримки та просування експорту на основі ЕРО. Мета — підготувати організаційну та правову основу для створення інституції, ґрунтуючись на досвіді та операційній моделі Офісу з просування експорту, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Офіс з просування експорту працює як консультативно-дорадчий орган Мінекономрозвитку за підтримки проектів, що фінансують уряди Канади та США. За рік роботи офіс створив і протестував модель підтримки експортерів шляхом надання експортних послуг, програм з підтримки експортерів, консультацій, освітніх проектів для експортерів, торгових місій і виставок. Відповідно до дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі 2017—2021, що є частиною Експортної стратегії України, розвиток торгівлі потребує інституційного вдосконалення й розширення інструментів уряду, а саме створення інституції з підтримки і просування експорту. Наступним кроком стане створення державної інституції з просування експорту на основі ЕРО для розвитку й підтримки сучасної екпортоорієнтованої екосистеми.