Американський астронавт Ренді Бреснік вивісив український прапор на Міжнародній космічній станції (МКС) під час прямого ефіру. Під час телемосту космонавт відповідав на запитання українців. Модератором зустрічі стала посол Сполучених Штатів Америки в Україні Міла Йованович.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Ренді Бреснік відповідав на запитання про хобі космонавтів у космосі, про речі, за якими найбільше сумує, перебуваючи за тисячі кілометрів від Землі, про те, чому за його спиною український стяг, а також давав поради майбутнім українським астронавтам.
«Український прапор у мене з минулого року. Я отримав його в Дніпрі, коли там був зі своєю родиною. Там народився мій син. І тому ми повернулися туди всією сім'єю, провели кілька днів у Новомосковську, а потім ще кілька днів у Києві. Ось звідти у мене прапор. Я взяв його з собою. І я планую його привезти назад», — розповів Ренді Бреснік про стяг України на борту МКС.
Астронавт додав: у космосі найбільше сумує за «земною» їжею, запахами та навіть змінами погодних і температурних умов. Також не вистачає людського спілкування.
Ренді Бреснік порадив майбутнім дослідникам космосу займатися улюбленою справою — незалежно від того, що це — геологія, математика чи інші природничі науки.
Телеміст із космонавтом відбувся на початку листопада. Однак інформація про подію набула розголосу тільки зараз.