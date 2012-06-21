У прибережні води острова Суматра 13 листопада запливло 10 кашалотів. На мілководді гігантські морські тварини без допомоги людей неминуче загинули б, повідомляє National Geographic.
Екологи з індонезійського відділення WWF за підтримки місцевих волонтерів і моряків провели на півночі острова Суматра масштабну операцію з порятунку кашалотів. 13 листопада десять особин було помічено біля узбережжя в провінції Ачех. Самостійно повернутися в море кашалоти не могли.
Фахівці пояснюють, що на мілководді морські ссавці масою близько 40 тонн помирають за 1—2 дня. Найбільшу небезпеку становить їхня вага: внутрішні органи тварин буквально розплющуються під вагою лежачого тіла, тоді як у воді це навантаження не відчувається. Також небезпеку становлять і сонячні опіки, і відсутність їжі, і зневоднення. Китів переміщали за допомогою буксирів; роботу вели без пауз доти, доки останнього кашалота не доправили на безпечну відстань. На жаль, повністю успішною операцію назвати не можна: три кашалоти загинули ще на березі, а четвертого хвилі прибили назад до пляжу вже мертвим. Однак життя шістьом таки врятували.
Причини, за якими тварини виявилися так близько до суші, не встановлені. Один з кашалотів міг бути хворим, або ж він збився зі шляху — в обох випадках його товариші пішли за ним, оскільки китоподібні мають міцні соціальні зв'язки. Також не унеможливлюють того, що дезорієнтована була вся група: це відбувається все частіше, оскільки кораблі активно вторгаються у природне місце існування морських тварин.