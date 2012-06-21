На замовлення Мінприроди та Мінрегіону DESPRO розробить проект наказу «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження регіонального плану управління відходами».
Згідно з Національною стратегією управління відходами, протягом наступних двох років в усіх областях України буде розроблено та реалізовано регіональні плани управління відходами. Такі плани — це європейська практика, яка має базуватися на єдиних вимогах та рекомендаціях і разом з Національним планом управління відходами на рівні уряду створювати комплексну систему управління відходами в країні. Саме такі рекомендації, які розробляють експерти DESPRO, до кінця 2018 року буде покладено в основу спільного наказу Мінприроди та Мінрегіону.
Регіональний план управління відходами міститиме:
1. Цілі створення та удосконалення регіональних систем управління відходами.
2. Завдання досягнення на регіональному рівні національних цілей та цільових показників: зменшення відходів, управління їх потоками і загалом чисте довкілля.
Важливою особливістю регіональних планів буде те, що вони охоплять усі потоки відходів, а не тільки побутові.
— Співпраця міжнародного проекту технічної допомоги та двох профільних міністерств — гарний приклад творення змін, — зазначив експерт Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Вячеслав Сороковський.
— На сьогодні питання розроблення планів управління відходами і на регіональному, і на національному рівнях потребує нормативно-правового регулювання. DESPRO вже понад 10 років працює у цій галузі й має великий практичний досвід створення локальних систем управління відходами. Сподіваємося, що він дасть змогу розробити відповідний до українських реалій проект порядку та методичних рекомендацій створення регіонального плану.
Людмила Полтораченко, начальник відділу поводження з побутовими відходами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, розповіла, що в контексті децентралізації регіональні плани сприятимуть об’єднанню територіальних громад:
— Щоб громади мали змогу втілити регіональні плани управління відходами на своїх територіях, їм потрібно об’єднати зусилля. Навіть найбільшим громадам вигідніше побудувати спільну із сусідами сортувальну лінію, адже витрати на неї значні навіть для кількох громад. Для окремих невеликих громад вони стануть нереальними. Тому вміння налагоджувати партнерство та раціонально використовувати ресурси дуже вагоме.
Директор команди підтримки реформ при Мінприроди Анатолій Куцевол наголосив, що саме регіональні плани — інструмент підвищення рівня екологічної безпеки:
— Оновлене європейське законодавство щодо управління відходами дозволить системно підійти до розподілу відповідальності та повноважень між органами державної влади в цій сфері. Це необхідно, щоб сучасні підходи до управління відходами стали звичною практикою і кожен житель громади відчув причетність до їх збирання, повторного використання, перероблення, отримання енергії, і лише наприкінці — утилізації. Так громадяни автоматично підвищать рівень власної екологічної свідомості, а згодом — безпеки навколишнього середовища. Чисте довкілля — запорука успішної розвиненої країни, в якій живуть щасливі люди.