Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Минулого тижня Європейська Комісія представила пакет рекомендацій, які мають допомогти країнам-членам ЄС поступово скасувати обмеження на поїздки й дозволити туристичним фірмам розпочати бізнес після місяців карантину. Беручи до уваги важливість туризму для економіки ЄС, Єврокомісія прагне відкрити кордони без спеціальних постанов ЄС і намагається випередити рішення національних урядів про скасування обмежень на поїздки, щоб таким чином скоординувати ці дії.
Пакет рекомендацій Єврокомісії має на меті «запропонувати людям можливість відпочити, розслабитися й побути на свіжому повітрі». Щойно ситуація в галузі охорони здоров’я дозволятиме, люди мають мати змогу провести час із друзями й родиною, у своїй країні чи за кордоном, дотримуючись усіх необхідних заходів, йдеться в документі.
За даними Єврокомісії, прибутки від поїздок, проживання, харчування, відпочинку й відвідування культурних пам’яток становить майже 10% ВВП у Євросоюзі та забезпечують ключове джерело зайнятості й доходів у багатьох європейських країнах. 267 мільйонів європейців (62% населення) здійснюють щороку принаймні одну розважальну поїздку, а 78% європейців проводять відпустку у своїй власній країні чи іншій країні ЄС.
У Європі літо найприбутковіший сезоном для туризму. Загалом протягом літнього сезону з червня по серпень громадяни ЄС здійснюють 385 мільйонів туристичних поїздок, на які витрачають 190 мільярдів євро. Отримати хоча б частину цих коштів цього літа буде проблематично. Всесвітня організація туризму (UNWTO) прогнозує скорочення міжнародних подорожей на 60% - 80%.
Держави-члени, яким вдалося зупинити поширення коронавірусу, подумають двічі перед тим, як відкрити свої кордони для туристів з країн, які досі борються з хворобою. Тому Єврокомісія пропонує поетапний і скоординований підхід, який починається зі скасування обмежень на подорожі між країнами-членами, в яких встановилася подібна епідеміологічна ситуація.
Потенційним туристам доведеться брати до уваги безпечність подорожей, і чимало людей боятимуться подорожувати повітряним транспортом. Тому авіалінії будуть змушені дотримуватися запобіжних заходів, подібних до тих, які запроваджено у громадському транспорті, зокрема, дотримання соціальної дистанції. Проте це досі залишається невирішеним питанням, оскільки компетентні органи ЄС ще остаточно не вирішили, чи рекомендувати авіакомпаніям відправляти в рейси напівпорожні літаки. Поки що Єврокомісія доручила Європейському центру запобігання й контролю захворювань і Агентству авіаційної безпеки ЄС розробити необхідні протоколи безпеки з урахуванням наукових висновків. Рекомендації щодо захисту пасажирів і транспортних працівників включають такі заходи: посилення вентиляції в літаку, уникнення концентрації пасажирів, обмеження переміщення пасажирів по салону, електронна реєстрація на рейс.