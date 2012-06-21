Грип – це гостре інфекційне захворювання з можливістю ускладнень та ризиком смерті. Нині домінують віруси А (Н3N2), а в окремих важких випадках виявляються віруси А (НІNІ), а також віруси грипу В.
Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги. Основними симптомами грипу є: підвищена температура тіла, сльозотеча, біль у горлі, кашель, нежить, біль у м’язах. Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей.
Уникати скупчень людей, аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, при тому, що деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів.
Користуватися одноразовими масками, щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Маскою повинна користуватися людина, яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним.
Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, щоб не залишати навколо себе живі віруси і бактерії, що можуть залишатися активними впродовж годин після перебування у приміщенні хворої людини. Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми для підвищення опірної здатності організму.
Мати чисті руки: інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Необхідно часто мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту.