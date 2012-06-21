Позбутися головного болю можна без звичних пігулок. Альтернативою є деякі продукти і напої.
М'ята. Чай з цих листків має бути теплим і без цукру. Він здатен покращити кровообіг та нормалізувати роботу нервової системи.
Банани. Вони містять магній. Саме через брак цього мікроелемента часто й виникає головний біль.
Зелений чай. Його визнали дієвим антиоксидантом. Тобто цей напій нейтралізує оксидні процеси в організмі, які провокують погане самопочуття.
Апельсини. Вітамін С, що міститься у цитрусах, позитивно впливає не лише на імунітет. Він допомагає зняти судинний тонус, покращує кровообіг. Тому долає головний біль.
Абрикоси та курага. Їх варто з'їсти, якщо біль виник через стрес або високе розумове навантаження. У свіжих та сушених абрикосах міститься вітамін В, що покращує роботу мозкових клітин та кровообіг.
Пропонуємо кілька перевірених методів від головного болю, якими варто скористатися:
Самомасаж голови і шиї. М'які неспішні погладжування голови від чола дозволять посилити кровообіг, а масаж шиї зніме напругу з хребців, за рахунок чого повністю відновиться кровообіг крові і голова перестане боліти. Вся справа в тому, що як раз уповільнене кровопостачання головного мозку і дефіцит кисню, а також поживних речовин, є однією з найбільш частих причин виникнення головного болю.
Лягти поспати. Звичайно, для більшості людей цей метод здасться дивним і неможливим, тому як на роботі виспатися ніхто не дозволить. Але голова може розболітися через нервове перевантаження і нічого вам не допоможе, поки ви не розслабитеся.
Контрастний або теплий душ. Цей спосіб зніме напругу з м'язів і посилить кровообіг у всьому тілі. Ефективно знімають головний біль миття волосся або прийом теплої ванни з морською сіллю.
Випити прохолодної води 1-2 склянки. Зневоднення – це свого роду кисневе голодування для мозку, що стає причиною сильного головного болю. Щоб позбутися від нього або попередити його появу, слід пити по склянці води щогодини протягом дня.