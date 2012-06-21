Кожна людина, яка має проблеми зі стрибками артеріального тиску або серцево-судинних захворювань, рано чи пізно постає перед вибором хорошого тонометра. І не зважаючи на те, що вибір таких приладів на ринку дуже великий, перед придбанням треба пам’ятати головне – тонометр повинен бути точним.
На запитання, який тонометр найточніший, медичний працівник і пацієнт, швидше за все, дадуть відповідь по-різному. Ще кілька десятиліть тому найпопулярнішими вважалися механічні прилади, і вимір артеріального тиску з їх допомогою виконувався повністю вручну. Для цього потрібно було накачувати повітря в манжету через спеціальну грушу, слухати пульс у стетоскопі та стежити за рухом стрілки на манометрі, відстежуючи необхідні значення артеріального тиску. Для досвідченого лікаря така процедура не складна, а ось для звичайного користувача вимірювання артеріального тиску вручну досить не проста. Особливо, якщо тиск потрібно виміряти самому собі. Шум у вухах та відволікаючі фактори можуть призвести до неточних результатів вимірювання. А від неточних показників, можна зашкодити своєму здоров’ю.
Сучасні автоматичні тонометри позбавлені головного недоліку їх механічних конкурентів – людського фактора. Як уже зрозуміло з назви, вся робота з вимірювання артеріального тиску в цих приладах здійснюється автоматично. Користувачеві достатньо одягнути манжету і натиснути кнопку «Старт». Після вимірювання апарат видає точні результати на екран. І хоча обидва види тонометрів – механічний і автоматичний – самі по собі точні прилади, при вимірюванні тиску самостійно в домашніх умовах автомат дасть більш точні результати.
Якщо ви обрали автоматичний прилад, стежте за тим, щоб тонометр не падав і не був ушкоджений від удару. Це може призвести до його розкалібрування, внаслідок чого тонометр може спотворювати результати вимірювання. Якщо у вас ненароком впав автоматичний тонометр, прилад слід віднести в сервісний центр. Доречі, будь-який тонометр Microlife обслуговують у 27 містах в Україні.
Якщо ж говорити про наукове підтвердження точності тонометрів, то за це відповідають міжнародні співтовариства і організації, які приймають рішення на основі клінічних випробувань. Наприклад, Британське гіпертонічне суспільство (BHS) відбирає тонометри, які пройшли клінічну атестацію, і надає їм певний клас точності. Найвищий клас точності А/А мають автоматичні тонометри саме фірми Microlife, тому їх без будь якого сумніву можна вважати одними із найточніших медичних приладів.