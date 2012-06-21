У більшості чоловіків, які не займаються ремонтом професійно, перфоратор асоціюється з важкою дорогою технікою, якою користуються тільки кваліфіковані будівельники. Проте, переглядаючи каталоги інтернет-магазинів побутової техніки https://allo.ua/ru/perforatory/, можна знайти безліч побутових моделей, що експлуатуються не постійно, а лише в міру необхідності. Ми розповімо, які нюанси треба враховувати при виборі легких моделей перфораторів.
Критерії вибору перфоратора для будинку
Побутові або легкі перфоратори виконують практично ті ж функції, що і ваговиті моделі, відрізняючись лише масою, потужністю і тривалістю безперервної роботи. Збираючись купувати домашній пристрій, зважайте на наступний план:
♦ режими роботи;
♦ розташування двигуна;
♦ потужність;
♦ сила удару;
♦ функціональність;
♦ кріплення оснащення;
♦ вага агрегату.
Режими роботи
Цей вид будівельної техніки випускається в дво- і трирежимному варіанті. Перший тип виконує свердління і свердління з ударом (режим буріння). У трирежимних приладах додається тільки ударна функція. Якщо вона не знадобиться вам в роботі, тоді не варто і переплачувати.
Розташування двигуна
Бувають вертикальні і горизонтальні пристрої. Бочкові (вертикальні) коштують дорожче завдяки компактності і можливості тривалої роботи без необхідності охолодження. Проте, якщо ви користуватиметеся пристроєм лише зрідка, віддайте перевагу техніці прямої конструкції, що дозволить значно заощадити ваші кошти.
Потужність
Для побутового використання вистачить апарату з середньою потужністю в 800 Вт. При необхідності тривалої роботи з твердими поверхнями беріть перфоратор дещо потужніший.
Сила удару і вага
Ці два пункти можна об'єднати, оскільки вони взаємозв'язані. Чим важче апарат, тим сильніше він б'є. Легкі «домашні» пристрої, чия вага не перевищує 3 кг, як правило, характеризуються силою удару в 1-2 Джоулі.
Функціональність
Цей параметр ви можете визначити, спираючись на вимоги, які ви пред'являтимете перфоратору. Під функціональністю розуміється зміна швидкісних режимів, функція плавного старту та ін.
Кріплення оснащення
Якщо ви користуватиметеся «класичними» насадками, сміливо вибирайте патрон типу SDS+, який забезпечить надійне утримання свердла. Для твердіших поверхонь і спеціальних насадок роблять моделі з патронами SDS – Max.
Підійшовши до купівлі перфоратора системно, і скориставшись наведеним вище планом, ви зможете купити якісний апарат, заощадивши кошти на непотрібних функціях, режимах і потужності.