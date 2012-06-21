На Закарпатті готують до видання збірник, який дасть змогу пролити світло на одну з найтрагічніших сторінок історії краю. Про спрямованість майбутнього видання свідчить назва: «Репатріація мешканців Закарпаття з країн Європи: з одних таборів — у радянські. 1945—1949 рр.». Фахівцям доведеться опрацювати понад 7 тисяч різних документів і матеріалів, щоб висвітлити особливості входження Закарпаття до складу радянської держави, а саме: методи роботи радянських спецслужб у взаємодії з партійно-радянським керівництвом.
У перші повоєнні роки влада і репресивні органи вдавалися до фальсифікацій, політичних переслідувань, нехтування нормами судочинства, фабрикації кримінальних справ. Як наслідок значна частина репатрійованих громадян Закарпаття після Другої світової війни опинилась у радянських таборах.
Підготують і випустять збірник у світ до кінця року.