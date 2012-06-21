Міністр охорони здоров`я Максим Степанов під час засідання уряду роз’яснив, як відбуватиметься послаблення карантину з 5 червня.
«Буде дозволено роботу закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Буде дозволено проводити релігійні заходи на відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та в приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. м. площі будівлі. Дозволяється з 5 червня особам, які досягли 60-річного віку не дотримуватися умов самоізоляції. Дозволяється проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у віддаленому дистанційному режимі. Обмежується діяльність закладів оздоровлення та відпочинку дітей», — зазначив міністр.
За його словами, в разі не відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ та НС збиратиметься позачергово та прийматиме рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів.
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