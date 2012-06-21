Через те, що майже всі продукти сьогодні мають велику кількість цукру для посилення смаку, людина щодня перевищує норму глюкози. Все це ускладнюється тим, що багатьом завжди хочеться з'їсти що-небудь солодке з чаєм або кавою. Внаслідок цього з'являється безліч проблем зі здоров'ям, але не всі розуміють їхню справжню причину.
Мало хто знає, що відмова від цукру позитивно впливає на організм і здоров'я людини в цілому. Лікарі пояснили які саме зміни чекають організм в такому випадку.
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Якщо перестати надмірно вживати цукор, то у організму вивільняється величезна кількість енергії. Думка про те, що вживання цукру підвищує енергію, є помилковою. Лікарі кажуть, що організм просто «вередує», коли просить чергову шоколадку або цукерку. Якщо перестати його слухати, то енергія і сили знайдуться і без додаткової мотивації.
Після відмови від цукру нормалізується вага і травлення. Щоб бути в хорошій формі, досить відмовитися від цукру, випічки та шоколаду. Фігура сама підтягнеться, а зайві кілограми зникнуть.
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Відмова від цукру також покращує смакові рецептори. Коли рецептори перестають піддаватися атакам неприродних смаків, вони звикають отримувати задоволення від справжнього смаку страв. Природні смакові відтінки їжі стануть більш яскравими, а сприйняття рецепторів тільки посилиться.
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Цукор негативно впливає і на шкіру. Його вживання провокує запалення і висипання. Відмова неминуче зупинить ці негативні процеси, а людина почне виглядати молодшою і свіжішою.
Цукор перешкоджає нормальному сну і погіршує настрій. Дослідження показують, що 4 банки солодких газованих напоїв в день збільшують ризик депресії на 40%. Те ж стосується і всіх продуктів, що мають у складі цукор. Більш того, однією з причин поганого сну є зміна рівня глюкози. Відмова від цукру сприяє поліпшенню якості сну через стабілізацію рівня глюкози.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»