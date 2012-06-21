ГРВІ та грип – це зовсім різні захворювання. Але найчастіше українці віддають перевагу самостійному визначенню діагнозу та подальшому самолікуванню. Втім, лікарі наголошують, що часто ми можемо лікувати звичайну, на нашу думку, застуду, яка виявиться страшним грипом.
Як відрізнити грип і ГРВІ?
Необхідно знати, що ГРВІ – це низка гострих вірусних захворювань дихальних шляхів, що викликаються різними вірусами: риновірусом, аденовірусом, респіраторно-синцитіальним вірусом та іншими. Грип – це теж ГРВІ, але викликане вірусом грипу. Останній виділяється з групи, адже він часто несе смертельні випадки.
Як починається грип і застуда
Щоб відрізнити грип від застуди, потрібно звернути увагу на те, як хвороба починається. Грип, як правило, виникає раптово і блискавично. Вранці ви почувалися відмінно, а ввечері вже піднялася температура. Застуда ж має наростальний характер: спочатку з’являється нежить, потім кашель, потім піднімається температура до позначки 37 градусів за Цельсієм і поступово зростає.
Перші симптоми
Грипу характерний біль у голові, м’язах, очах, ломота та загальна слабкість організму. Висока температура, але при цьому немає кашлю або нежиті (останні симптоми з’являються, але, як правило, на 2 або 3 добу).
При застуді температура рідко підвищується до 39 градусів. Якщо крім нежиті та кашлю є чхання, то це ймовірніше ГРВІ. При грипі чхання немає.
Відновлювальний період після хвороби
Як правило, лікарі дають тиждень на лікування застуди. Кажуть, що за 7 днів організм повинен впоратися із захворюванням, якщо ви йому не заважаєте, наприклад, збиваєте температуру 37,5 градусів, що лікарі не рекомендують робити.
А от при грипі потрібно більше часу для відновлення. Захворювання має високу смертність, а також може дати ускладнення у вигляді пневмонії, безсоння та враження серцево-судинної та нервової систем.
Утім, і при ГРВІ, і при грипі рекомендується постільний режим. По-перше, ви швидше прийдете в норму, а по-друге, не заразите інших.