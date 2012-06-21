Члени громадської ради ухвалили рішення звернутись до Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів від Луганщини щодо прийняття закону, який встановить механізм відшкодування збитків за зруйноване (знищене) та пошкоджене приватне житло під час проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, диверсій або надзвичайних ситуацій.
Поштовхом для гарячої розмови та серйозного рішення стала ситуація із сватовчанином, який вже більше двох тижнів одноосібно пікетує облдержадміністрацію з вимогою сплатити йому за будинок, який був зруйнований під час надзвичайної ситуації техногенного характеру на військових складах Сватового 29 жовтня 2015 року. Олег Рибалкін вимагає сплатити йому 400 тисяч гривень — середню вартість нового будівництва у регіоні.
«Щоб надати фінансову допомогу постраждалим унаслідок вибухів на складах, необхідно документально підтвердити отримані громадянами збитки. Ми готові виділити кошти з обласного бюджету на проведення відповідних експертиз», — говорить заступник голови облдержадміністрації Геннадій Іваненко.
Громадськість заслухала керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які входили до комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру у Сватівському районі. Надзвичайну ситуацію було ліквідовано, але й до теперішнього часу не вирішеними залишаються питання: відновлення чотирьох приватних будинків, в тому числі й О.Рибалкіна, відшкодування коштів 230 громадянам, які самотужки відремонтували своє житло, та реконструкції ще 30 соціальних об’єктів. Проблема — у відсутності правового механізму компенсації збитків громадянам за житло, зруйноване внаслідок надзвичайних ситуацій та бойових дій.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»