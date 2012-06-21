У США на автомобільній виставці в Лас-Вегасі "SEMA Show" презентували найшвидший у світі гіперкар — "Hennessey Venom F5".
Вартість "Hennessey Venom F5" становить 1,6 мільйона доларів. У першій партії випустять усього 24 машини.
У США на автомобільній виставці в Лас-Вегасі "SEMA Show" презентували найшвидший у світі гіперкар — "Hennessey Venom F5".
Вартість "Hennessey Venom F5" становить 1,6 мільйона доларів. У першій партії випустять усього 24 машини.
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