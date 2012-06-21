Днями в Одесі в парку Шевченка поруч зі стадіоном «Чорноморець» відкрився найбільший скейт-парк в Україні. Фотокорреспондет ABCnews побував на новій молодіжної локації.
Чотирьохрівневий майданчик виконаний з монолітного шліфувального залізобетону - досить міцного і довговічного матеріалу. Екстрім-парк складається із споруд для виконання трюків і екстрим-катання на роликах, скейтах і велосипедах.
Також на території створено додаткову інфраструктуру: медпункт, туалет, технічні приміщення, трибуни для глядачів, зони відпочинку.
Варто відзначити, що пріоритетом при будівництві скейт-парку було збереження зелених насаджень у парку, облаштування нових клумб і квітників зі створенням системи поливу.
Фото: Татьяна Довгань