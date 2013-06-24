Якщо ви плануєте похід у кінотеатр і хотіли б подивитись легку, водночас, романтичну комедію, то фільм «Вийду за Тебе» (Marry me) не розчарує вас.

Будь-яка історія з «хеппі ендом», як правило, закінчується одруженням, то у цій романтичній комедії все навпаки. Історія справжнього кохання розпочинається з одруження. Правда, незадовго до цього головна героїня Кет Вальдес (Дженніфер Лопес) дізнається, що Бастіан (Maluma),чоловік за якого вона збиралася вийти заміж під час концерту, її зраджує з її ж асистенткою.

Що робить латиноамериканська поп-зірка? Вирішує не відмовлятися від ідеї одружитися під час концерту і серед глядачів вибирає чоловіка який стоїть з плакатом «Вийду за Тебе», який йому дала подруга потримати. І Чарлі (Оуен Вілсон) вирішив ризикнути і відповів: «Я згоден».

Історія взаємовідносин подружжя Кет, відомої поп-зірки, і Чарлі, звичайного вчителя математики, надзвичайно емоційна. Вони знайомляться з життям один одного, приміряють нові «ролі», роблять те, чого б не зробили до одруження.

112 хвилин, а саме стільки триває фільм, пролетять досить швидко.

На прихильників Джей Ло чекає ще один сюрприз: вони одні з перших почують чудовий саундтрек, який вона написала спеціально для цього фільму. А ще, під час нічного ток-шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, яке вона дала, в лютому 2020 року артистка розповіла, що працюючи над цим фільмом вона записала 6-8 нових пісень, а Малума – 2-3 для своїх нових альбомів.

Цікаво, що режисерка стрічки Кет Койро, вважає, що іноді варто ризикнути і тоді це завершується «хеппі ендом», а саме — одруженням.

Дивіться романтичну комедію «Вийду за тебе» з 10 лютого