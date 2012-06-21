Відтепер можна легко отримати інформацію про завантаженість лікарів і матеріальне становище медичної установи, де вони працюють. Національна служба здоров’я України (НСЗУ) спільно з Міністерством цифрової трансформації запровадила онлайн-сервіс на підставі доступних даних «Відкрита медреформа», який спрощує для пацієнтів вибір зручної амбулаторії та свого лікаря.
«Варто вписати ім’я та прізвище лікаря, адресу або назву медзакладу — і система видасть інформацію про кількість підписаних декларацій кожного з лікарів. За допомогою сервісу можна дізнатися, скільки амбулаторія отримує грошей, відповідно до кількості декларацій на кожного лікаря і на що їх витрачає. Інформація про завантаженість лікарів і матеріальне становище медзакладу допоможе громадянам виважено зробити свій вибір щодо підписання декларації», — пояснив під час пресбрифінгу голова НСЗУ Олег Петренко.
Розвиток відкритих даних залишається пріоритетом для нового уряду, особливо в галузях, які проходять реформування. «Створено зручний і зрозумілий для всіх інструмент, який дає змогу зорієнтуватися під час вибору лікаря й проконтролювати використання державних грошей», — зауважив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.
Цим сервісом неодмінно зацікавляться й журналісти та громадські активісти, оскільки він надає достовірну й прозору інформацію про перебіг медреформи.
«УК» нагадує, що наступного року медичні заклади всіх рівнів перейдуть на модель фінансування НСЗУ відповідно до Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Програма медгарантій — перелік медпослуг, які надаватимуть безплатно.