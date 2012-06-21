Спеціалісти Кембриджського університету (Великобританія) заявили про те, що вівці здатні розпізнавати обличчя знайомих людей, повідомляє ВВС.
У рамках експерименту дослідники змогли натренувати овець впізнавати обличчя акторів Джейка Джилленхола і Емми Уотсон, екс-президента США Барака Обами і ведучої ВВС Фіони Брюс.
Після тренування вівці виявилися здатні розпізнавати знайомі обличчя на фотографіях, показавши схожу з приматами здатність розпізнавання облич.
У ході дослідження вчені навчили вісьмох самок уельських овець розпізнавати чотирьох знаменитостей за фотографіями. Вівцям показували фотографії на двох різних екранах, а тварини повинні були зробити свій вибір, розтинаючи носом інфрачервоний промінь. У разі правильного вибору вівці отримували їстівну нагороду.
Варто відзначити, що вівці змогли відрізнити також одну і ту ж знаменитість, сфотографовану з різних ракурсів.
У подальшому дослідники збираються досліджувати те, чи зможуть вівці розрізняти різні емоції на обличчях.