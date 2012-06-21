Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи)». Як наголосив заступник голови парламентського Комітету з питань культури і духовності Віктор Єленський, документ передбачає, що непорозуміння, які виникають під час зміни релігійною громадою релігійної підлеглості, буде значно мінімізовано. Закон визначає, що рішення про зміну підлеглості або зміни і доповнення до статуту ухвалюють загальні збори релігійної громади не менш як двома третинами складу. Рішення засвідчують підписами члени релігійної громади, воно підлягає реєстрації відповідно до законодавства.
Закон встановлює мораторій на відчуження майна громади, якщо вона ухвалила рішення про зміну підпорядкування, повідомляє Укрінформ. Частина громади, не згодна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову громаду й укласти договір про порядок користування культовою будівлею й майном з їхнім власником або користувачем.