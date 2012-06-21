19 січня набрав чинності Закон «Про внесення змін до Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу».
Згідно з документом, населення, яке використовує в побуті природний газ, мають забезпечити індивідуальними газовими лічильниками протягом трьох років.
Таким чином, до 1 січня 2021 року відтерміновано введення комерційного обліку газу. Ця норма діє для населення, що проживає в квартирах та приватних будинках, де природний газ використовується тільки для приготування їжі.
Загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлено лише з відома співвласників багатоквартирного будинку. Навіть, якщо згоду не надано, заборонено припиняти розподіл газу.
Крім цього, місцевим бюджетам заборонено фінансувати встановлення лічильників.
Побутові споживачі мають право самостійно встановити індивідуальні лічильники. Ці витрати їм компенсують за рахунок коштів, сплачених ними за тарифом на розподіл природного газу. Порядок і розміри компенсації ще встановить Кабінет Міністрі України.
Громадяни, які встановить лічильники у 2018 році, компенсацію отримають протягом 12 місяців.