У Бердянську відбулося спільне виїзне засідання колегії Запорізької ОДА й Ради регіонального розвитку Запорізької області, де було розглянуто питання дотримання прав і законних інтересів інвалідів. Зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів фізичного оточення на території Запорізької області.
«На місцях створено робочі групи з проведення моніторингу стану забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення в будівлі й приміщення закладів, установ загального користування, житлових будинків для виявлення об’єктів, які не відповідають вимогам державних будівельних норм, — сказав начальник управління містобудування й архітектури облдержадміністрації Олександр Билим. — Моніторинг виявив, що в області не облаштовано 90% житлового фонду, 70% закладів культури, 50% — освіти, 45% — охорони здоров’я, 11% — органів праці та соціального захисту населення, 20% — Пенсійного фонду. Проте в Енергодарі й Токмаку стовідсотково облаштовано заклади охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення та Пенсійного фонду України. У Запоріжжі повністю облаштовано будівлі органів місцевого самоврядування, Пенсійного фонду і закладів охорони здоров’я».
Посадовець наголосив, що нині на місцях необхідно визначити кошториси та врахувати витрати на ці роботи в місцевих бюджетах на наступний і подальші роки.
Як успішний приклад вирішення цього питання учасники заслухали звіт заступника Бердянського міського голови Юлії Дойнової. Вона повідомила, що за розпорядженням Бердянського міського голови затверджено регламент роботи з електронною мапою доступності до об’єктів фізичного оточення Бердянська. До реєстру, ввійшло 946 об’єктів, які першочергово мають нанести на мапу доступності.
У Бердянську тривають роботи з облаштування входів до закладів освіти та охорони здоров’я. Громадський транспорт пристосовано для перевезення осіб з інвалідністю. У центральних районах міста забезпечено обладнання голосовими установками світлофори на складних перехрестях вулиць.
«Хочу акцентувати на необхідності активізації роботи з виконання всіх заходів для забезпечення безбар’єрного доступу інвалідів у будівлі, — зауважив голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль. — Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають створити для людей з інвалідністю умови, щоб вони могли вести незалежний повноцінний спосіб життя, вжити заходів для усунення будь-яких перешкод. Якщо дієвих заходів щодо вирішення цього питання керівники місцевих органів влади не вживатимуть, вони нестимуть персональну відповідальність».
Підбиваючи підсумки розгляду питання, визначили, що всі органи влади на місцях мають виконати завдання щодо забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення до будівель і приміщень закладів та установ загального користування, а також житлових будинків.