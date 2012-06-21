Державне агентство з питань енергоефективності та енергозбереження високо оцінює попит населення та ОСББ на енергомодернізацію житла. Державна програма «теплих» кредитів у 2018—2020 роках становитиме 18,6 мільярда гривень. Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, загальний прогнозний попит на програму з боку населення може становити близько 6,2 мільярда гривень щороку.
Із загальної суми 5,92 мільярда гривень припадає на бюджетне співфінансування (компенсація від держави комерційним банкам, які видають «теплі» кредити), 1,86 мільярда гривень — на власні кошти громадян, і ще 10,83 мільярда гривень становить додатково залучений кредитний ресурс банків.
Учасниками програми за три роки зможуть стати понад мільйон сімей, а реалізація всіх заходів у повному обсязі дасть змогу заощадити 978 мільйонів кубометрів газу. На тлі великого попиту на кредитування серед населення відомство щороку порушує питання перед Міністерством фінансів про збільшення державних витрат на виплату компенсацій банкам, які видають «теплі» кредити.