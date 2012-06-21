У Сумах за підтримки ЄБРР у межах ініціативи ЄС ЕU4Business та Центру інформаційної підтримки бізнесу провели тематичний семінар «Заготівля, переробка та кооперація у трав’яному бізнесі», в якому взяли участь майже 80 сумських підприємців. Вони вивчали особливості господарювання у цьому сегменті, його переваги та ризики.
За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, для малих форм господарювання нішеве виробництво має суттєві переваги: низьку конкуренцію, високу експортну орієнтованість і рентабельність. Сумщина має унікальні умови, щоб саме дикороси стали основою підприємницької діяльності. На території області майже 300 об’єктів природно-заповідного фонду, де за спеціальними дозволами можна збирати лікарські, ароматичні та дикорослі рослини. Крім того, є всі можливості організувати їх вирощування. Щодо останнього учасники навчання одержали рекомендації для організації відповідної бізнес-моделі.