Те, що музейні працівники повинні неухильно здобувати нові сучасні знання, підтвердив недавній обласний семінар-практикум, що відбувся на базі Сумського обласного краєзнавчого музею. Його учасники — керівники та головні зберігачі фондів комунальних музеїв Сумщини побували у лабораторії Інституту прикладної фізики НАН України, де науковці ознайомили їх із роботою аналітичного прискорювального комплексу та мас-спектрометра, які використовують для вивчення структури і складу багатьох матеріалів, а також датування артефактів.
Як повідомив директор музею заслужений працівник культури Владислав Терентьєв, із колективом Інституту прикладної фізики музейники співпрацюють давно й успішно. Як, до речі, й Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького. Завдяки цьому обидва заклади професійно виконують покладені на них функції зі збереження й популяризації культурно-мистецької спадщини серед населення.