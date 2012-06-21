Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У центральній частині Черкас, де заплановане спорудження великого будинку, нині ведуться ретельні археологічні дослідження. За кілька тижнів, протягом яких тривають розкопки, виявлені матеріали, які фахівці датують періодом від середини ІІ тисячоліття до н.е. до середини І тисячоліття н.е., а також матеріали з історії Черкас — від ХVІ до ХХ ст. Ці знахідки, які ще належить добре вивчити, допоможуть краще зрозуміти процес утворення та розвитку поселення, особливості життя і побуту тодішніх мешканців міста.
Остання важлива знахідка — гончарний горн. Як вважає місцевий археолог Михайло Сиволап, ним користувалися в першій половині 18 століття.
Скільки ще таємниць зберігає черкаська земля? Про це можна дізнатися, проводячи археологічні розкопки, яких у самому місті досі проводилося досить мало.