Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Із надзвичайно стрімким ростом тарифів на газ та електроенергію кожна українська сім’я змушена наперед оцінювати свої, перш за все, фінансові можливості для того, аби дім був теплим, а життя — більш-менш комфортним. Такі умови диктує не тільки ситуація із тарифами в Україні, а й світові тенденції до незвичної для нас економії енергії через здорожчання та вичерпування природних ресурсів.
Найактуальнішими в галузі житлово-комунального господарства є питаннями скорочення споживання енергоносіїв, раціональне їх використання. Тепло втрачаємо в основному через зношеність мереж, застаріле устаткування котелень, слабку термоізоляцію будівель.
На Черкащині продовжили дію Програми підвищення енергоефективності. Лише за минулий рік уповноважені банки видали на передбачені документом заходи 709 «теплих кредитів» на 26,7 млн. грн. За обласною програмою їм компенсували 1,4 млн. грн. з обласного та інших місцевих бюджетів. На нинішній рік в обласному бюджеті також передбачені кошти для реалізації згаданої Програми.
Це — реальні кроки до збереження та ефективного використання енергії, наголосив заступник директора Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Андрій Липкань у ході інформаційного семінару «Реформи в сфері енергоефективності — нові можливості для розвитку громад», організованого для представників районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, ОСББ, ЖБК та громадян.
У ході семінару фахівці Мінрегіону презентували напрацювання щодо імплементації Директиви 27 ЄС «Про енергоефективність», яка встановлює основу для вжиття заходів щодо заохочення енергоефективності, завдання Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про фонд енергоефективності», а також кращі практики області.
Як наголошувалося на семінарі, кожному з нас необхідно докласти немалих зусиль для ефективного впровадження енергоощадних заходів. Тут потрібна, як посильна підтримка з боку держави, так і безпосередня участь у процесі самих громадян. Змінювати нинішню ситуацію щодо енергоефективності та енергозбереження у житловому фонді можливо лише комплексно, застосовуючи системний підхід на національному та регіональному рівнях.