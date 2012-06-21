Населення Землі невпинно зростає. Звичайно, останнім часом це зростання дещо сповільнилося, але прогнози на майбутнє досить значні. Як відбувалося зростання населення на нашій планеті, можна побачити наочно у ролику, де вся історія людства вклалася в шість хвилин, повідомляється на ПМ.
Щоб досягти мільярда, нам знадобилося 200 000 років. До семи мільярдів людство дісталося лише за 200.
Якщо поточний тренд збережеться, то до 2100 року число людей на Землі сягне 11 мільярдів. Правда, останнім часом зростання населення сповільнюється, оскільки коефіцієнт народжуваності падає практично в кожній країні світу. Втім, якщо нинішні показники, виходячи з яких зроблені прогнози, зміняться навіть у невеликій частці в той чи той бік, до 2100 року цифра може виявитися як значно вищою, так і значно нижчою.