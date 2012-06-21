Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу роз’яснив, як зростуть зарплати медиків з 1 вересня цього року.
«Уряд учора забезпечив фінансовим ресурсом підвищення заробітних плат та доплат лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу з 1 вересня. Середня зарплата лікарів підвищиться на 3,5 тисячі гривень, середнього медичного персоналу – майже на 2,5 тисячі гривень, молодшого – на 1250 гривень», – уточнив міністр. МОЗ на безповоротній основі із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою отримає на це приблизно 7,4 мільярда гривень.
Міністр також звертається до місцевої влади зробити так, аби й медики, які працюють в закладах освіти, отримали підвищення зарплати на тому ж рівні, що й отримають медики, які працюють в закладах охорони здоров’я.
Також уряд розв’язав проблему з оплатою праці лікарів-інтернів. Кабмін виділив 103 мільйони 655 тисяч гривень для стажування лікарів-інтернів першого, другого і третього року навчання.
Максим Степанов звернув увагу й на те, що МОЗ системно займається питаннями трансплантації, аби люди не шукали лікування за кордоном. «Держава фінансує це, в 2020–му на такі операції виділено майже мільярд гривень, але й наші лікарі здатні проводити такі операції. Є чіткий план – протягом найближчих років Україна вийде на рівень найрозвинутіших європейських країн щодо трансплантації. Уряд учора додав до переліку закладів, які можуть проводити трансплантацію ще 12 закладів, серед них 9 – по трансплантації органів, 3 – по трансплантації кісткового мозку. Також уряд учора уможливив проведення в Україні алогенної трансплантації кісткового мозку, у тому числі отримання донорського матеріалу від Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку», – зауважив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»