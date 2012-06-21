Медики з Каролінського інституту в Швеції підтвердили проведені понад півстоліття тому дослідження в лікарнях Великобританії про те, що пацієнти з I групою крові найменше схильні до онкологічних захворювань. Вчені спостерігали стан здоров'я майже 1,1 мільйона чоловік протягом 35 років.
З'ясувалося, що у людей з II групою крові ризик виникнення раку шлунка набагато вищий, ніж у людей інших груп крові. Люди з III і IV групою крові мають найбільше шансів захворіти на рак підшлункової залози.
Медики наголошують, що основними причинами розвитку раку є зловживання алкоголем, куріння, а також використання протизапальних нестероїдних препаратів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»